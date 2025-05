Le pagelle del Milan - Gimenez cecchino, Chukwueze spacca la partita. Jovic delude

vedi letture

Risultato finale: Milan-Bologna 3-1

Maignan 6,5 - Reattivo nella risposta laterale sul primo indirizzato verso lo specchio della sua porta, nega il 2-2 a Cambiaghi. Orsolini gliela incastra dove non può arrivare.

Tomori sv - Dominguez gli ronza intorno, rovinandogli il weekend: un colpo fortuito alla testa lo costringe a chiedere il cambio anticipato. Dal 14' Thiaw 6 - In affanno sui cambi di direzione del folletto argentino, paga un po' l'ingresso a freddo ma col tempo si stabilizza.

Gabbia 5,5 - Prende in consegna Dallinga, si occupa di smistare il traffico aereo: perde il duello in alta quota che manda a dama i rossoblù.

Pavlovic 5,5 - Orsolini è l'osservato speciale, lo contrasta con la solita condotta aggressiva ma si fa saltare con troppa facilità sul vantaggio. Dal 65' Walker 6 - Passaggio alla difesa a 4, mette in sicurezza il reparto.

Jimenez 5,5 - Alla quinta consecutiva da titolare, Lykogiannis trova sempre la sbarra del casello aperta e davanti non riesce a incidere. Dal 65' Chukwueze 7 - Spacca la partita, facendo saltare i meccanismi difensivi degli emiliani: ingresso decisivo per la rimonta.

Loftus-Cheek 5,5 - Scivola in mediana per dar manforte a Reijnders ma è sempre in ritardo, non detta i tempi alla stessa maniera di Fofana. Dal 78' Musah sv

Reijnders 6 - Partita priva effetti speciali, non va mai oltre l'ordinario: si affaccia raramente dalle parti di Skorupski, ma si rende utile per la squadra.

Hernandez 6 - Più libertà di spingere avendo le spalle coperte, mette sotto al tappeto le criticità in fase difensiva: si presenta al tiro ma non sfonda.

Joao Felix 5,5 - Rilanciato dalla squalifica di Leao, prova a farsi da fare. Dialoga bene con Pulisic, poi si mette in proprio ma è poco concreto: si divora il pari.

Pulisic 7 - Tanto girovagare sulla trequarti per non dare punti di riferimento, da sinistra a destra e viceversa: prolunga per Gimenez, poi piazza il colpo da biliardo per il 2-1.

Jovic 5 - Le cose migliori da regista offensivo, però svuota l'area che resta deserta: senza un vero numero 9 il Milan perde peso offensivo. Dal 65' Gimenez 7,5 - Impatto clamoroso sul match: assist non sfruttato da Joao Felix, gol e bis annullato ma la prima doppietta italiana è rimandata solo di pochi minuti. Maglia da titolare prenotata per Roma?

Sergio Conceicao 7 - Fa le prove generali per la finale di mercoledì, anche se l'uomo in più a centrocampo del Bologna crea diversi problemi. I rimedi per risolverli li trova come al solito attingendo dalla ricca panchina. Quarta vittoria consecutiva, l'uscita di Tomori è l'unica nota negativa della serata.