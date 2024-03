Le pagelle della Roma - Paredes è il migliore in campo, mentre De Rossi lo è fuori

vedi letture

Risultato finale: Roma-Brighton 4-0

Svilar 7 - Grande parata quella di Welbeck, seppur meno spettacolare della seconda, sul finire del primo tempo. Sull'istinto non ha grossi problemi, qualche volta pensa un po' troppo con il pallone fra i piedi. Molto positivo, in ogni caso.

Celik 7 - Adingra lo fa ballare in un paio di circostanze, ma se la cava abbastanza bene nel computo finale. Bello un suo stop a seguire che lancia un'azione di contropiede.

Mancini 7 - Partita di governo nel primo tempo, poi si prende il lusso di segnare, come succedeva qualche anno fa con Gasperini, come fosse un centravanti consumato.

Ndicka 7 - Abbastanza solido nel difendere, imposta e ha idea di come anticipare l'avversario.

Spinazzola 7 - Quando Welbeck salta riesce a battere in elevazione quasi tutti. Però quando sprinta sulla sinistra riesce a trovare più di un cross pericoloso. L'azione del quarto gol è celestiale, ma la spinta è continua (dall'83' Llorente sv).

Cristante 7 - Qualche volta impacciato, riesce però a essere il solito frangiflutti, provando anche a impostare in alcune situazioni quando il pressing si alza. Poi nel secondo tempo trova anche i tempi per inserirsi e firmare il 4-0.

Paredes 7,5 - Un pallone rugbystico per Dybala, con la palla che sfila in mezzo alla retroguardia e finisce sui piedi dell'argentino. Poi rovescia il fronte per il raddoppio di Lukaku, ma lì Dunk lo aiuta nell'assist (dal 72' Bove sv).

Pellegrini 6,5 - Prova a dare peso all'attacco, galleggiando fra centrocampo e linea di trequarti.

Dybala 7 - Sempre bellissimo da vedere, ultimamente anche (molto) efficace. Poi, certo, se ha la possibilità di infilarsi come una lama nel burro, ecco che contro il portiere sbaglia raramente (dal 72' Baldanzi sv).

Lukaku 7 - Quando la situazione si fa scomoda, ecco l'appoggio sul belga, spesso però marcato fra van Hecke e Dunk. Quando quest'ultimo sbaglia va dritto a segnare il 2-0. Solo un miracolo gli toglie il vantaggio dopo pochi secondi (dall'88' Azmoun sv).

El Shaarawy 7 - Più difensivo che attivo in zona d'attacco, ma serve anche il sacrificio. Poi nella ripresa trova l'assist per Mancini, più di concerto va a iniziare il gol del 4-0 (dall'88' Zalewski sv).

Daniele De Rossi 8 - Il migliore, pur non essendo in campo. La sua Roma è bellissima, rivoltata come un calzino rispetto a quanto visto con Mourinho. C'è poco da dire. E occhio al quarto posto.