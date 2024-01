Le pagelle della Salernitana - Stewart-Botheim flop, difesa horror

vedi letture

Risultato finale: Juventus-Salernitana 6-1

Salernitana

Fiorillo 5,5 - Paradossale che una squadra carente in tutti i reparti e mal costruita dal presidente Iervolino abbia tre portieri di livello assoluto. Prende sei gol, ma dimostra di essere affidabile con almeno due ottimi interventi. Incolpevole.

Lovato 4,5 - Ha l'occasione per riscattare un anno e mezzo disastroso ma, ancora una volta, fa tremendamente fatica. Costantemente fuori posizione, sempre saltato da Chiesa prima e Yldiz poi.

Bronn 4,5 - Parte centrale, poi si sposta sulla destra. Il risultato non cambia: non ne prende una. Ed è sfortunato in occasione dell'autorete che vale il 4-1 bianconero.

Daniliuc 4,5 - Non è un terzino destro e lo si è capito da tempo, ma non ci sono alternative e deve per forza sacrificarsi. Non esposto certamente a belle figure, perde qualche sanguinoso pallone a ridosso della propria area di rigore.

Sambia 4,5 - A sua parziale giustificazione il fatto che abbia giocato in tutti i ruoli, partendo esterno sinistro e chiudendo addirittura mezzala. Ci prova dalla distanza e per poco non fa 0-2. Unico squillo di una serataccia.

Maggiore 5 - Fuori posizione quando la Juventus segna la rete del pareggio, viene ammonito e Inzaghi lo sostituisce all'intervallo. Dal 45'st Gyomber 4,5 - Involuzione clamorosa e inspiegabile, non gli riesce un solo intervento difensivo. Partita pessima.

Legowski 5,5 - Deve reggere il centrocampo praticamente da solo e per questo gli diamo mezzo voto in più rispetto a quello che meriterebbe. Sembra però acerbo per la serie A. Dall'80' Borrelli sv.

Tchaouna 6 - Fin quando resta in campo riesce a tenere alta la squadra e ad accenderla con qualche ripartenza. Predica nel deserto. Dal 70' Simy 5 - Non ne prende una ma certo non poteva cambiare lui la partita.

Ikwuemesi 6 - Fa sognare Salerno quando segna dopo sessanta secondi, grave l'errore di Gatti. Poi emergono i noti limiti tecnici.

Stewart 4,5 - E siamo anche generosi. Ragazzo ad oggi palesemente in difficoltà, sbaglia stop anche piuttosto semplici e Inzaghi lo lascia negli spogliatoi all'intervallo. Dal 45' st Bradaric 4,5 - Impacciato, fuori posizione, poco cattivo agonisticamente.

Botheim 4,5 - Stesso discorso fatto per Stewart. Dal 70' Sfait 4,5 - Sbaglia tutto quello che può sbagliare, il suo errore avvia l'azione del 5-1.

Filippo Inzaghi 5 - La rosa a disposizione è modesta e oggi non si poteva fare di più, forse rischia troppo quando lascia in campo un solo centrocampista.