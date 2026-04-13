Leao e non solo. Milan, l'attacco non convince: rinnovi in stand-by, si interverrà sul mercato

Le difficoltà offensive del Milan non incidono soltanto sui risultati, ma aprono anche riflessioni profonde sul futuro della rosa. In casa rossonera, infatti, il tema dei rinnovi è sempre più centrale, soprattutto alla luce del rendimento altalenante degli uomini d’attacco. I numeri non aiutano: Leao è fermo da settimane, Nkunku non trova continuità, Fullkrug ha inciso pochissimo, mentre Gimenez è ancora a secco in campionato dopo il lungo stop. Anche Pulisic, tra i più positivi, ha rallentato nel girone di ritorno. Un quadro complessivo che spinge la dirigenza a valutazioni attente prima di prendere decisioni definitive sui prolungamenti contrattuali.

Il problema non è solo realizzativo, ma anche legato alla tenuta fisica e alla continuità: tra infortuni e cali di rendimento, diversi elementi offensivi non stanno offrendo garanzie solide. In questo contesto, parlare di rinnovi diventa inevitabilmente più complesso. Il club, infatti, sembra orientato a rinviare ogni discorso, aspettando segnali concreti nelle ultime settimane di stagione. Solo chi riuscirà a invertire il trend potrà rilanciare le proprie quotazioni in ottica futura.

Parallelamente, prende forma anche una riflessione sul mercato estivo: servirà intervenire con decisione, individuando un attaccante in grado di garantire gol e continuità. Perché prima dei rinnovi, a Milanello servono certezze. A scriverlo è il Corriere dello Sport.