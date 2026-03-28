Focus TMW Lecce, come vanno i prestiti in Serie B: Burnete applicato ma manca in zona gol

La Serie B è da sempre il banco di prova privilegiato per i giovani delle grandi. Un campionato duro, imprevedibile, capace di accelerare una carriera o di rallentarla. TMW ha analizzato i prestiti in cadetteria squadra per squadra, per fare il punto su chi sta crescendo, chi sta aspettando e chi sta faticando più del previsto.

Questo il punto della situazione in casa Lecce.

Rares Burnete (attaccante, Juve Stabia) - Rispetto alle prime due stagioni vissute come elemento della prima squadra salentina, con le Vespe l'attaccante rumeno ha avuto maggiori chance di mettersi in mostra. Sul piano dell'impegno nulla da dire, ma deve crescere in fase realizzativa.