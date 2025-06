Ufficiale Lecce, doppio colpo per la Primavera. Da Danimarca e Svizzera ecco Nøhr e Calame

Doppio acquisto per la propria squadra giovanile annunciato in queste ore dal Lecce tramite i propri canali ufficiali di comunicazione, in attesa della nota che renderà noto l'incarico di allenatore della prima squadra giallorossa che sarà affidato a Eusebio Di Francesco.

Confermato l'acquisto del giovane centrocampista danese Nohr, prelevato a costo zero dal Brondby con cui era arrivato alla scadenza del precedente contratto: "L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gustav Nøhr dal Bröndby IF. Il centrocampista centrale danese classe 2006 sarà a disposizione della formazione Primavera 1". Nohr, secondo le informazioni che sono circolate sul suo conto nelle scorse ore, ha sottoscritto un contratto di durata biennale con il Lecce, che però ha a sua disposizione un'opzione per andare avanti poi altri 3 anni.

Non solo Nohr, perché il Lecce si è assicurato un altro giovanissimo talento da aggregare alla propria formazione Primavera. Questo invece arriva dalla Svizzera, anch'esso è un centrocampista. Si legge nella nota dei salentini: "L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marouane Calame dal Neuchâtel Xamax. Il centrocampista svizzero classe 2006 sarà a disposizione della formazione Primavera 1".