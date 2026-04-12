TMW Lecce e Cremonese, per la salvezza è sfida a due. Tra squadre che colano a picco

Alla parte destra della classifica, per chiudere la giornata, manca ancora il risultato della Fiorentina. Ma i viola, considerando il ko del Lecce a Bologna, nel peggiore dei casi saluteranno il 32° turno con un vantaggio di cinque punti sulla zona retrocessione. Non per forza rassicurante, ma abbastanza da far pensare, a 360 minuti dalla fine della Serie A, che la questione sia ormai una corsa a due.

Se per gli ultimi due posti - Verona e Pisa - sembra già partito il countdown, il terzultimo è al momento appannaggio di Cremonese e Lecce. È appena il caso di ricordare che non c’è alcuna squadra in vantaggio: in caso di arrivo a pari punti, a prescindere dal bilancio negli scontri diretti (una vittoria a testa, peraltro), si terrebbe infatti lo spareggio per evitare la retrocessione.

A preoccupare le tifoserie di entrambe le squadre, oltre alla classifica, c’è il rendimento: quella rimediata al Dall’Ara è la quarta sconfitta consecutiva in campionato per il Lecce. L’ultimo successo dei salentini risale proprio all’incrocio con la Cremonese, 2-1 al Via del Mare. Non va molto meglio ai grigiorossi: il successo sul Parma, due giornate fa, ha rotto un lungo digiuno. Ma nelle ultime dieci partite sono arrivate ben otto sconfitte. Difficile salvarsi così.