Esteban debutta da titolare col Lecce, Di Francesco: "Aveva conquistato anche il rigore..."

Eusebio Di Francesco, allenatore del Lecce, ha parlato nel post-partita a seguito della sconfitta con il Bologna ai microfoni di Dazn: "Dobbiamo migliorare nelle scelte e nell'ultimo passaggio, è stata la differenza tra noi e loro: la qualità nei giocatori. Noi siamo sempre stati in partita, a un certo momento sembrava che la partita fosse più dalla nostra. C'è stato un momento in cui in una ripartenza abbiamo fatto male delle scalate. Nel secondo gol siamo stati ingenui, quando le partite non si possono vincere è bene non perderle. Nel finale mi arrabbiavo perchè non mi piacciono i palloni buttati così in area, quando giocavamo palla a terra creando superiorità numerica sugli esterni andavamo a creare situazioni giuste. Non meritavamo la sconfitta per quella che è stata la gara".

Che tipo di risposta ha avuto dalla prima linea?

"Ho fatto delle scelte in base alle caratteristiche. Esteban da sempre il massimo, aveva anche conquistato il rigore. Faccio fatica a capire quando lo è e quando no, quando decidiamo di darlo e quando non. In allenamento cerco di dare meno falli possibili, a volte il metro di giudizio è incomprensibile".

Sembra un Lecce più forte mentalmente della passata stagione?

"Non lo so, l'anno scorso abbiamo dimostrato di esserlo. In queste partite abbiamo altalenato prestazioni positive ad altre meno, questa la metto tra le prime. La squadra c'era contro una squadra forte, che doveva risalire la china e ha fatto una partita operaia quando doveva. Dovevamo essere più bravi a sporcare la partita, troppi errori in un'unica azione".

L'infortunio di Ilic ha complicato il piano partita?

"Ngom è entrato molto bene. Ilic è un giocatore diverso: riesce a dare qualità alla manovra, e qua torniamo sul discorso di prima. Mi dispiace, sper non sia nulla di grave, per noi è una grande risorsa".

Da dove si riparte?

"Dalla prestazione e dall'andare a curare i dettagli che fanno la differenza in queste partite. Non ci possiamo permettere di commettere certi errori in una gara così".