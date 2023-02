Lecce-Roma, le formazioni ufficiali: Mourinho non cambia nulla, confermato El Shaarawy largo

Di seguito le formazioni ufficiali di Lecce-Roma, match valevole per la ventiduesima giornata di Serie A. Baroni sceglie la via della continuità: a centrocampo, accanto a Hjulmand, spazio a Blin e Gonzalez. In attacco Colombo preferito a Ceesay, Strefezza e Di Francesco a Banda per completare il tridente. In difesa davanti a Falcone la linea a quattro composta da Gendrey, Baschirotto, Umtiti e Gallo. Dall'altro lato, dopo il successo contro l'Empoli, Mourinho non cambia la sua Roma. Zero modifiche rispetto alla squadra che ha affrontato la scorsa settimana i toscani all'Olimpico, con la conferma di El Shaarawy largo a sinistra a centrocampo, con Zalewski a destra e la coppia centrale formata da Cristante e Matic. In difesa il solito trio con Smalling centrale e Mancini con Ibanez ai suoi lati, di fronte a Rui Patricio, e in attacco ancora il trio-qualità, con Dybala e Pellegrini alle spalle di Abraham.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Colombo, Di Francesco. A disposizione: Bleve, Pezzella, Cassandro, Tuia, Ceccaroni, Romagnoli, Askildsen, Helgason, Banda, Oudin, Voelkerling, Ceesay.

Allenatore: Marco Baroni

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy; Pellegrini, Dybala; Abraham

Allenatore: José Mourinho