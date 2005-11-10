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Lecce, un rinforzo dallo Sporting Lisbona: ingaggiato il giovane centrale Palamarchuk
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Nuovo innesto per il vivaio salentino. Dalle giovanili dello Sporting Lisbona, considerate tra le migliori al mondo, è arrivato Cristiano Palamarchuk (19).
Si tratta di un difensore centrale in possesso del passaporto russo e portoghese, molto forte fisicamente e che si aggregherà alla formazione Primavera guidata da Simone Schipa. Trasferimento a titolo definitivo.
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