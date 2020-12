live Fonseca: "Obiettivo la Champions League. Serve tempo per raggiungere Inter e Juve"

14.15 - Torna il campionato e Fonseca ritrova i suoi big. Domani al Dall’Ara solo Mancini, Pastore e Zaniolo saranno gli assenti per infortunio. Recuperati Veretout e Pellegrini. Queste le parole del tecnico giallorosso prima della sfida con il Bologna:

14.35 - Inizia la conferenza

Qual è il suo personale ricordo di Paolo Rossi?

"Mi dispiace molto per la sua morte. E' un giocatore che ho ammirato molto da ragazzino, mi piaceva molto vedere Paolo. Mi dispiace per il calcio italiano e una parola di conforto va a alla sua famiglia".

Veretout e Pellegrini come stanno domani?

"Sì, Lorenzo e Jordan hanno recuperato e si sono allenati ieri e oggi con la squadra. Giocheranno domani".

Quali le condizioni di Smalling?

"Chris si è fermato tanto tempo e deve ancora trovare la condizione migliore, sono stati importanti i 45 minuti giocati a Sofia per recuperare la condizione fisica e la fiducia. In questo momento però deve ancora migliorare prima di tornare a fare 90 minuti".

Nelle ultime gare è arrivato soltanto un punto, la gara di domani aumenta di valore anche per non perdere terreno da chi è davanti?

"Tutte le partite sono importanti e noi vogliamo sempre giocare tutte le partite per vincere. Non è perché abbiamo pareggiato contro il Sassuolo che non vogliamo vincere domani. Domani sarà una partita difficile, contro una squadra forte. L'obiettivo è sempre vincere".

Vista l'assenza di Pedro, ci può essere l'esordio della coppia Dzeko-Mayoral?

"Vediamo domani".

Contro il CSKA Sofia gli avversari si sono resi pericolosi soltanto grazie agli errori della Roma. Quella superficialità può essere pericolosa in vista di domani?

"No, sono due partite completamente diverse, a Sofia abbiamo cambiato molto, l'obiettivo era essere primi nel girone e lo eravamo già prima della gara. Non mi è piaciuto perdere, ma sono due gare totalmente diverse e la sconfitta di Sofia non ha influenze su quella di domani, una partita che vogliamo vincere".

Come ha vissuto le panchine in campionato Pau Lopez? Ora è pronto per tornare titolare?

"Pau ha sempre lavorato bene, giocando in Europa League. Sta lavorando per ritornare a giocare, domani giocherà lui".

Friedkin le ha fissato come obiettivo la Champions League?

"Non c'è bisogno che il presidente mi chieda nulla. Io ho fissato dal primo giorno di questa stagione l'obiettivo: vogliamo fare meglio di quello che abbiamo fatto la scorsa stagione. L'anno scorso siamo arrivati quinti, fare meglio vuol dire entrare nelle prime quattro. Sappiamo che ci sono 7-8 squadre molto forti che vogliono lo stesso, ma lotteremo per fare meglio".

Cosa manca alla Roma per competere con Inter e Juventus?

"Il tempo. Penso sia chiaro a tutti che Inter e Juventus fanno investimenti diverse da tutte le altre, ma noi vogliamo lavorare per essere vicini a queste due squadre. Abbiamo cambiato proprietà, la squadra è cambiata molto dal primo giorno che sono qui. Abbiamo bisogno di tempo affinché la squadra ritorni forte da competere".

Che sensazioni ha provato ieri nel rigore dato al Sassuolo contro il Benevento?

"Non voglio e non mi piace cercare alibi. Dico quello che ho detto dopo la partita: gli episodi parlano da soli. Ho la stessa opinione e le situazioni sono trattate in modo diverso e penso che l'arbitro di ieri non abbia sbagliato".

Mancini sarà a disposizione col Torino?

"Vediamo, sta lavorando bene. Sono fiducioso che possa recuperare a breve".

Sta pensando di inserire Cristante in difesa anche domani?

"Sta giocando molto bene in questa posizione, sta diventando un grande difensore centrale secondo me. E' sicuro che domani giocherà, vediamo in quale posizione. Ma devo dire che sono molto soddisfatto di lui come difensore centrale".

Come sta Dzeko?

"Sta molto meglio, sta recuperando la condizione fisica. Abbiamo avuto bisogno di farlo giocare senza condizione, ora sta molto meglio".

Che squadra è il Bologna?

"Sta facendo una buona stagione. E' una squadra aggressiva, pressa a livello difensivo. Dobbiamo fare una partita perfetta per vincere col Bologna, che è in un buon momento ed è molto forte"

14.47 - Termina la conferenza