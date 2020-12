live Inter, Conte: "Prima del mercato incontro il club. Milan? Contento per Pioli"

13.45 - Ultima del 2020 al Bentegodi in casa dell'Hellas Verona. Obiettivo: settimo successo consecutivo in Serie A e primo posto in classifica. Tra poco il tecnico dei nerazzurri, Antonio Conte, presenterà la sfida valida per la 14a giornata di Serie A dal Suning Training Centre di Appiano Gentile. Segui la conferenza stampa LIVE su TuttoMercatoWeb.com

Che Hellas si aspetta domani? - "E' un Verona, già dall'anno scorso, che sta facendo grandi cose, complimenti a Juric. Sarà una gara difficile, loro alle grandi hanno sempre creato problemi. Serve attenzione e determinazione, sapendo a cosa andremo incontro"

Come sta la squadra sul piano fisico? - "Abbiamo giocato due giorni fa, chi ha giocato ha fatto un allenamento di recupero, oggi prepareremo la gara contro il Verona. Cercheremo di mettere tutta l'energia in quest'ultima gara del 2020"

E' stupito dal percorso del Milan? - "Sta facendo molto bene, sono contento per Pioli"

Siete a meno uno dalla vetta, a distanza di dodici mesi è dove avrebbe voluto essere? - "A livello calcistico stiamo cercando di fare un percorso che porti ad assestare l'Inter nelle primissime posizioni della Serie A. E' un cammino fatto di lavoro, poi c'è quello societario in merito al quale dovete chiedere al club"

C'è meno rotazione. E' una scelta frutto di infortuni o della volontà di dare continuità? "Una cosa e l'altra. Sia per infortuni, sia per dare stabilità e avere un'ossatura"

Come valuta la prima parte di stagione? - "La mia valutazione non credo sia importante, tra virgolette. L'importante è la valutazione che deve fare il club in questi quattro mesi in cui abbiamo lavorato. Ci vedremo con il club, sono state prese delle decisioni a inizio stagione ed è giusto confrontarsi prima del mercato"

L'infortunio costante di Sanchez è solo un problema del giocatore o ha inciso la Nazionale? - "Sinceramente questo non lo so, c'è un dato abbastanza costante: si fa male spesso"

