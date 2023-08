live Inter, Inzaghi: "Correa fuori? Miki stava bene... Ci manca un difensore"

23 - Buona la prima in campionato per Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter che in conferenza stampa commenta il 2-0 al Monza all'esordio in Serie A 2023/2024. Diretta testuale a cura di TMW.

Come mai la scelta di non far entrare Correa?

"Avevo Mkhitaryan che dimostrava di stare bene, in una posizione dove può giocare tranquillamente. Abbiamo alzato Miki con l'inserimento di Frattesi: Correa sta lavorando bene, ma ho dieci giocatori in panchina e devo scegliere. Sono contento di chi è entrato e di chi non ho potuto far entrare".

Poca cattiveria in zona gol? Serve qualcosa dal mercato?

"Dobbiamo sempre rimanere vigili, il mercato chiuderà a fine mese e abbiamo la variante araba. Quello che sappiamo è che manca un giocatore importante in difesa, la società sta facendo di tutto".

Rispetto alla rosa dell'anno scorso avete cambiato 12 giocatori. Si aspettava una rivoluzione simile?

"Assolutamente, si era deciso insieme alla società di cambiare. Abbiamo cambiato tanto, è in atto un cambiamento importante. Abbiamo perso giocatori che sicuramente in Italia erano tra i migliori nel loro ruolo e ne sono arrivati altrettanti validi, qualcuno giovane e qualcuno più esperto".

Thuram ha giocato molto bene, Arnautovic ha portato un assist. Se li aspettava così pronti?

"Sì, perché si sono allenati molto bene. A parte Arnautovic, che ha fatto tre allenamenti ma tutti ottimi, con spirito e voglia, gli altri li conoscete tutti benissimo i quattro subentrati. Il quinto, Bisseck, è un ragazzo giovane, di prospettiva, che viene da un altro campionato: stasera avevo Darmian che nel primo tempo ha preso una brutta distorsione, ho inserito questo ragazzo che se l'è meritato perché sta lavorando molto bene".

Il 3-5-1-1 è solo una prova?

"No, il modulo è rimasto lo stesso. Mkhitaryan doveva prendere il posto di Lautaro, che è uscito. Chiaramente Miki è portato a venire a cucire la manovra e giocare: è andata bene e sono soddisfatto".

Parla di variante araba, ma qual è il problema? Lautaro ha già detto no....

"Quello che dico è che penso non valga solo per me, ma per tutti gli allenatori: bisogna essere attenti e preparati, perché con questa variabile magari hai in testa idee che poi nei prossimi giorni possono cambiare. Penso e spero che nn sia il mio caso, noi sappiamo che dobbiamo fare ancora qualcosa in entrata perché abbiamo ancora un ruolo scoperto. Ho il desiderio e la volontà di avere due giocatori che si facciano concorrenza nel loro ruolo".

