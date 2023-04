live Sporting CP, Amorim: "Arrivare in Champions conta più per la Juve che per noi"

19:15 - L’allenatore dello Sporting CP Rúben Amorim presenta l’andata dei quarti di finale di Europa League contro la Juventus nella conferenza stampa in programma alle 19:30.

TUTTOmercatoWEB.com vi riporta le parole in diretta.

19:47 - Rúben Amorim prende posto: comincia ora la conferenza stampa.

Cosa si aspetta da domani?

"Ogni volta che possiamo cerchiamo di fare meglio di quanto abbiamo fatto. Sappiamo le qualità della Juventus, abbiamo visto tante loro partite. È una squadra diversa rispetto a prima, ha un tecnico di molta esperienza. Sarebbe bello vincere qui ma sappiamo che è una gara su 180 minuti”.

Questo vale come un confronto di Champions?

“Abbiamo questo obiettivo entrambe ma vale più per il blasone della Juve. La Juve ha grande palmares, è abituata a giocare tante finali. Il nostro è un progetto diverso, più giovane. Per la Juve la partita di domani conta molto verso il percorso per arrivare in Champions”.

Domani punterà ancora su Chermiti?

"Lui è un'opzione. Ha avuto un momento un po' così, è stata una formalità il rinnovo ma non è qualcosa che riguarda le mie scelte. Sarebbe stato il contrario, no? Senza contratto avrebbe giocato meno. Ha giocato la prima parte, poi col Porto, sta giocando partite difficili. Concentriamoci e Chermiti è un'opzione ed è pronto per giocare".

Dopo la vittoria con l'Arsenal continuate a considerarvi delle outsider per la vittoria finale?

"Ora lo Sporting si guarda diversamente. Però queste saranno due partite diverse, continuiamo a essere un outsider. Vincendo domani potremmo essere forti candidati e noi vogliamo vincere. Abbiamo preparato andata e ritorno bene con l'Arsenal, vogliamo fare bene anche con la Juve".

Danilo ha detto che da allenatore trasmette le stesse caratteristiche che aveva da giocatore.

"Quello che ho passato come giocatore era una cosa, mi concentravo molto sulla preparazione delle partite. Riporto solo questo sul mio modo di essere allenatore. Sono molto contento di essere una sorta di portabandiera della squadra qui".

Dovrete essere perfetti domani per vincere e la Juve come?

"Sì, lo Sporting deve essere perfetto e con una Juve al di sotto della miglior forma. Siamo lo Sporting, veniamo da un momento buono con molte vittorie. Abbiamo preso tre gol con il Casa Pia, dobbiamo essere frustrati. Anche la Juve viene da risultati frustranti. Abbiamo la responsabilità di vincere la partita, ma anche la Juve ha la pressione della vittoria. Noi entriamo, facciamo il nostro gioco e saremo concentrati: la Juve è molto diversa dall'Arsenal, muove bene le linee. E ha più esperienza".

Il presidente ha detto che lo Sporting potrebbe vincere l'Europa League: cosa ne pensa?

"Noi dobbiamo cercare di confermare quello che ha detto il presidente. Noi ci crediamo, dopo aver eliminato l'Arsenal ci dobbiamo credere di più. Questa partita però è diversa, dobbiamo usare il fattore che la Juve ha più pressione di noi. Abbiamo cominciato a essere campioni prima di vincere perché abbiamo progettato il futuro".

La stampa italiana dice che lei forse è il miglior allenatore del Portogallo.

"Lo prendo per me ma anche per tutti. Già come giocatore ho avuto momenti alti e bassi, tutto cambia rapidamente. Mi interessa oggi, non penso al futuro. Questi elogi non mi entusiasmano, l'obiettivo era battere l'Arsenal ed è andata bene".

In cosa sono simili Juventus e Sporting?

"Quello che assomiglia di più è la consapevolezza che ora hanno. Entrambe le squadre giocano con tre centrali, la Juve cambia un po' di più modulo di noi. La Juve è più imprevedibile, può cambiare di più. La somiglianza più grande è che stanno passando un momento migliore della stagione, la differenza è che la Juve può cambiare di più. Abbiamo guardato tante partite".

19:56 - Termina ora la conferenza stampa di Amorim.