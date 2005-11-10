Lazio, Gattuso: "Flop col Mantova brucia ancora. Preso una bella ripassata da Lotito"

Il tecnico della Lazio Gennaro Gattuso ha parlato a SportMediaset in vista della sfida di questa sera contro l'Udinese, soffermandosi sull'inizio di campionato con due vittorie ma anche sull'eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Mantova: "Il flop rimane, non ci siamo riscattati di niente. Abbiamo preso una bella musata, ci è costata e ci è bruciata, a me personalmente brucia ancora tanto. Poi siamo stati bravi a reagire in queste due partite di campionato. Non so se ci siamo già abituati a vedere una pazza Lazio, spero di no".

Il mercato ha aiutato...

"Crediamo fortemente in chi è arrivato, faccio i complimenti a chi è voluto venire a tutti i costi. Le motivazioni tante volte, per me, sono più importanti di un fantasista o di un giocatore da 10-15 gol".

Il suo rapporto con Lotito?

"Un rapporto pane al pane, vino al vino. Sono un suo dipendente, quando vedo qualcosa che non mi piace glielo faccio presente e lui lo stesso. Quando abbiamo perso col Mantova ho preso una bella ripassata".

L'assenza dei tifosi dallo stadio?

"Pesa, perché il calcio senza tifosi non è calcio".