Cosa si poteva fare meglio?

"Un po' di tutto. Abbiamo regalato il gol in un modo banale. Loro si sono chiuso, noi testa di Miranchuk e qualche tiro. Quando si chiudono con quella forza fisica diventa difficile"

Come mai le scelte di formazione?

"O gioca Miranchuk, o gioca Vlasic. Gineitis lo vedo meglio degli altri"

Come mai questa flessione offensiva?

"Non ho una risposta. Cerchiamo sempre di fare lo stesso: a Sassuolo creato tanto così come il Napoli, evidentemente non siamo abbastanza brillanti in attacco"

Cosa è successo nel primo tempo?

"Quando si alza il livello degli avversari, i nostri patiscono e si vede tanto. A volte siamo meno bravi in queste gare rispetto a quelle contro squadre del nostro livello"

Come mai non siete pericolosi sui calci piazzati?

"E' una pecca della stagione, sia in fase difensiva che in quella offensiva. Subiamo tanto e creiamo poco, è devastante perché si fanno tanto punti. Non ci riusciamo per le caratteristiche dei battitori e di chi dovrebbe segnare. Li prepariamo bene per liberare gli spazi, ma non abbiamo la capacità agonistica e la struttura fisica per sfruttarli. Battiamo tanti corner e facciamo gol, oppure contro la Juve subiamo troppo. E' una cosa che toglie tanti punti"

Come mai Vlasic a centrocampo?

"Eravamo in controllo e attaccavamo noi, è entrato bene e ha fatto cose giuste con tanta aggressività. Non è una cosa di lungo termine, però"

Il Toro è undicesimo: è questa la giusta dimensione?

"Bisogna aspirare sempre al massimo, la mia sensazione fin dall'inizio è che stiamo facendo bene per ciò che siamo. E' la posizione giusta, ma è ovvio che vogliamo fare di più e meglio"

Avevi paura di prendere il secondo gol?

"La squadra non ha le caratteristiche di Juric. Sono un altro tipo di qualità: ci lavoriamo tanto, ma secondo me quando si alza il livello di fisicità si abbassa il nostro. E' una cosa chiara, sviluppiamo il gioco ma sono giocatori che patiscono quando si alza il livello fisico"

Avete parlato con la società di strategie per l'anno prossimo?

"Non abbiamo affrontato l'argomento. Io voglio fare bene e migliorare nelle ultime partite, non abbiamo parlato di altro. Dobbiamo fare meglio: oggi non abbiamo fatto male, la Roma non ha mai tirato, ma escono fuori le nostre problematiche che sono chiare a tutti. A volte basta lo sviluppo del gioco, quando si alza il livello dovremmo avere un livello diverso. Ma possiamo migliorare ed è ciò che puntiamo a fare nel finale di campionato"

Sanabria è stanco?

"Non ha fatto bene. Con Pellegri stiamo cercando il suo equilibrio fisico: ha grande forza fisica, ha gamba per reggere un certo tipo di contrasti. E' entrato bene, può migliorare in zona gol ma ha fatto le cose giuste"

Ha detto qualcosa a Belotti?

"Come ragazzo mi ha lasciato una bella impressione, ma poteva dare di più come giocatore. Aveva perso la condizione, ma abbiamo sempre avuto un bel rapporto: ci siamo salutati con l'amore che proviamo l'uno per l'altro"

