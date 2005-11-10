Juventus, Di Gregorio offerto anche a Torino. No dei granata, resta in ballo il Monza
In casa Juventus continua a tenere banco il tema portiere, con Spalletti che ormai ha scelto di non considerare più Michele Di Gregorio, nonostante le parole di stima delle scorse settimane. Oggi, fa sapere Repubblica, nella tradizionale amichevole contro la Next Gen, giocherà Perin e Di Gregorio non sarà nemmeno in panchina, ufficialmente per una sindrome influenzale. I bianconeri lo stanno offrendo in giro, anche al Torino, che però ieri ha chiuso con il Leeds per il brasiliano Perri. Non è escluso un clamoroso ritorno al Monza.
E' arrivato dal Monza due anni fa per circa 18 milioni di euro
Michele Di Gregorio è stato acquistato dalla Juventus dal Monza il 5 luglio 2024 con la formula del prestito oneroso a 4,5 milioni di euro e un obbligo di riscatto fissato a 13,5 milioni di euro, per un valore complessivo dell'operazione di circa 18 milioni di euro più eventuali bonus.