Liverpool, Slot sincero: "Fortunati ad aver perso solo 2-0 col PSG. Siamo ancora in corsa"

Il Liverpool non ha rimediato all'eliminazione dalla FA Cup e la figuraccia con il City, ma ne ha presi due dal PSG e complicato il ritorno dei quarti di Champions League contro il PSG. Sono giorni duri, durissimi, in casa Red per Arne Slot, allenatore in carica che ha parlato al termine del 2-0 incassato al Parco dei Principi ai microfoni di TNT Sports dopo la scelta a sorpresa di schierare una difesa a tre: "Se si riflette sull'intera partita, siamo fortunati ad aver perso solo 2-0", l'esordio netto.

"Hanno avuto più occasioni di quante ne abbiano concretizzate. Ne avevano abbastanza per segnare di più. È un bene che siamo ancora in corsa per la qualificazione e che possiamo portarli ad Anfield; sappiamo che differenza faccia il nostro stadio", ha analizzato la situazione comunque problematica circa il discorso qualificazione in semifinale.

"Serve una squadra che lavori sodo e lo abbiamo visto, ma è difficile. Mamardashvili ha giocato un'ottima partita. Vorremmo creare molto di più, ma non c'è stato molto da creare per noi", ha aggiunto Slot, dopo aver notato il dato discutibile sul possesso palla (26%). "Loro hanno tenuto molto la palla, con un ritmo e una velocità incredibili in ogni zona del campo. Il pressing alto funzionava, ma spesso ci hanno superato palla al piede".

Non ha funzionato invece la mossa dell'ex Ekitike, sbattuto contro il muro eretto da Marquinhos-Pacho: "Hugo ha avuto qualche momento nell'uno contro uno, ma anche questa è la loro qualità: non si fermano mai", la sottolineatura del tecnico del Liverpool. "Mi sono trovato in una situazione simile la scorsa stagione, la partita è stata la stessa e ad Anfield è andata diversamente. Siamo felici di essere ancora in corsa".