Llorente: "Non è stata una questione di qualità, la Juve ce l'ha. Il PSV voleva vincere"

L'ex attaccante Fernando Llorente, opinionista per Prime Video per la partita di Champions League che ha visto la Juventus eliminata dal PSV, ha così parlato al termine del match: "Per me non è stata una questione di qualità, perché la Juve ce l'ha. Non hanno saputo tirare fuori cosa serviva, non sono entrati bene nel secondo tempo a differenza del PSV che voleva vincere, a partire da ogni scontro. E quando ripartiva faceva male".

Intanto è un disastro italiano, anche guardando al ranking. Prima il Milan e l'Atalanta, ora la Juventus. Squadre che, rendendo tutte al di sotto delle aspettative, sono state eliminate dalla Champions League da avversarie decisamente alla portata. Il Milan si è visto estromettere dal Feyenoord. L'Atalanta ha perso la bussola col Club Brugge. La Juventus si è fatta rimontare e cancellare dall'arrembante PSV Eindhoven dopo aver vinto 2-1 la gara d'andata. E così solo l'Inter potrà portare alto il nome dell'Italia in Champions League, per quella che può essere considerato, a livello nazionale, già un mezzo fallimento.

D'accordo, in Europa lo stemma della Serie A può ancora essere portato in alto da Inter, Lazio, Fiorentina e (speriamo) Roma, in attesa del ritorno col Porto. Ma il trend resta comunque preoccupante dopo l'exploit del 2022-2023, con l'Inter in finale, il Milan in semifinale ed il Napoli ai quarti. Sembrava quello il rilancio dopo anni bui per le nostre squadre. Ma già lo scorso anno si era visto un calo. Certificato, in tutto e per tutto, da questa fase iniziale della Champions che si è conclusa con 4 squadre eliminate su 5.