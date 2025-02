Ufficiale Lloyd Kelly è un nuovo giocatore della Juventus. La nota del club bianconero

Adesso è ufficiale, Lloyd Kelly è un nuovo giocatore della Juventus. Di seguito il comunicato diramato dalla società bianconera sull'acquisto dal Newcastle:

"La Juventus annuncia l'arrivo di Lloyd Kelly, difensore versatile e di talento, che si unisce alla squadra bianconera per rinforzare il reparto arretrato. Lloyd, classe 1998, arriva in prestito e firma un contratto che lo lega alla Juventus fino al 30 giugno 2025, con successivo obbligo di riscatto da parte del Club, al verificarsi di determinate condizioni nel corso della stagione sportiva 2024/2025. Proveniente dal Newcastle, Kelly porta con sé esperienza, fisicità e una spiccata abilità nel gioco aereo e nella lettura difensiva".

Nato il 6 ottobre 1998 a Bristol, Lloyd Kelly è un difensore centrale che può essere impiegato anche come terzino sinistro. Cresciuto nelle giovanili del Bristol City, ha fatto il suo debutto in prima squadra nel 2017, attirando l’attenzione per la sua combinazione di forza fisica e qualità tecniche. Nel 2019 è passato al Bournemouth, dove è rimasto fino al 2024, disputando 141 partite e andando in gol in 3 occasioni. Nella stagione in corso ha militato delle fila del Newcastle (14 presenze totali).

Kelly si distingue per la sua velocità, la capacità di impostare l’azione dalle retrovie e la lettura tattica del gioco. Grazie alla sua statura imponente (1,90 m), è un difensore efficace nei duelli aerei, sia in fase difensiva che nelle situazioni di palla inattiva. Il suo dinamismo gli consente di adattarsi a diversi moduli tattici, rendendolo una pedina preziosa per il pacchetto arretrato della Juventus. Lloyd, welcome to Turin!".