Lo sfogo di Conceicao: "Se non servo più, prendo le valigie e vado via senza chiedere un euro in più"

L’allenatore del Milan, Sergio Conceicao, non usa toni pacati nel post partita del Dall'Ara. Ai microfoni di DAZN, il portoghese si è soffermato sulla sua situazione, a prescindere dal ko contro il Bologna che di fatto pregiudica un posto in Champions per la prossima stagione: "Tutti i giorni si parla della mia situazione qua, non è facile. So cosa voglio e cosa posso fare, vedo tanta gente che parla ma la mia situazione è semplice. Se non servo più, prendo le valigie e vado via senza chiedere un euro in più. Ho quasi 100 partite in Champions, ho vinto 13 trofei: tutti i giorni si parla di me, ho sentito anche cattiverie ingiuste".

In conferenza stampa, poi, lo stesso Conceicao ha ribadito: "Mi sento molto frustrato perché i risultati non arrivano. Penso però che sia normale per un allenatore che lavora con passione. Mi sembra che ci sia una nuvola sul Milan da cui dobbiamo uscire con i risultati, perché sono quelli che fanno la differenza. Sta tutto in noi. Se e quando la società penserà che non sono più la figura giusta per il Milan, mi farò da parte, ma fino a quel momento continuo a lavorare con la stessa passione di sempre".

La classifica aggiornata di Serie A:

1. Inter 57

2. Napoli 56

3. Atalanta 54

4. Juventus 49

5. Lazio 47

6. Bologna 44

7. Fiorentina 42

8. Milan 41

9. Roma 40

10. Udinese 36

11. Torino 31

12. Genoa 30

13. Como 28

14. Verona 26

15. Cagliari 25

16. Lecce 25

17. Parma 23

18. Empoli 21

19. Venezia 17

20. Monza 14