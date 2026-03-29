Lo storico agente di Dzeko: "Aveva già firmato con la Juve, con Paratici era tutto fatto"

“Edin Dzeko aveva già firmato con la Juventus”. A dirlo, intervistato da La Stampa, è Silvano Martina, storico agente del centravanti della Bosnia ed Erzegovina, che in Serie A ha vestito le maglie di Roma e Inter. Ma nel 2020 sarebbe potuto essere bianconero, e a frenarlo è stato un altro giocatore della Juve di oggi: “Con Paratici era tutto fatto. Ma la Roma chiamò e disse che non lo avrebbe più dato via, visto che Milik (all'epoca al Napoli, ndr) non aveva superato le visite mediche e dunque loro non avrebbero avuto un sostituto. Andò poi all’Inter gratis a fine stagione. Paratici, invece, non poteva aspettare e chiuse con Morata".

Nel corso dell’intervista Martina, che ha sempre assistito anche Gianluigi Buffon, oggi capo delegazione della Nazionale, ha parlato così di Dzeko, trascinatore della Bosnia ed Erzegovina anche a 40 anni: “Gioca a questa età perché ha classe ed è un professionista incredibile. Corre sempre tantissimo: fa ancora più di 10 chilometri a partita. Chiaramente qualcosa ha perso, però se gli capita la palla buona la butta dentro. Sentirà questa partita in modo particolare”.

Quanto allo stesso Buffon: “La sua presenza è importantissima per la Nazionale. Mi spingerei a dire che è persino più forte in quel ruolo di quando stava in porta. Quando parla con i giocatori sa che corde toccare".