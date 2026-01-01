Focus TMW Lotito sulle giovanili nel 2021: "Lazio uno dei primi club". E in prima squadra sono solo in due

La Lazio Primavera di Simone Inzaghi vinceva gli Scudetti. Eppure nessuno, a qualche anno di distanza, è in prima squadra. Anche chi è passato come una Supernova - leggasi Pedro Neto del Chelsea - è rimasto tanto per riuscire a firmare una pagina importante in Serie A. I biancocelesti, affetti dal player trading come principale mossa per sopravvivere, non hanno uno zoccolo duro per quanto riguarda le giovanili. Anzi, sembra che rispetto a un decennio fa le cose siano cambiate dalla notte al giorno.

Il valore

È dato dall'unico giocatore che è cresciuto nelle giovanili della Lazio, cioè Danilo Cataldi. Che un anno fa era stato ceduto alla Fiorentina con la sensazione potesse rimanere, salvo poi ritornare indietro. Per il resto non c'è un giocatore che dalla Primavera è arrivato in pianta stabile a giocarsi una maglia. Poi sì, c'è il terzo portiere Alessio Furlanetto... un po' poco.

Dichiarazioni del 2021

Claudio Lotito, cinque anni fa, parlava così. "Ho puntato molto sul settore giovanile quando sono arrivato alla Lazio nel 2004 c'era una situazione drammatica per una società che era prossima al fallimento. I risultati sono legati non solo alle capacità tecniche e atletiche ma anche mentali, tutti devono lavorare all'unisono per far crescere la squadra. Oggi il settore giovanile della Lazio è un settore altamente qualificato e organizzato. Questo è l'inizio di una struttura nuova che fa della Lazio uno dei primi club a livello internazionale". Non sembra.

Portieri: Alessio Furlanetto

Difensori: -

Centrocampisti: Danilo Cataldi

Attaccanti: -

Esordienti: -