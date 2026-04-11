Lotta salvezza, Cremonese in un vicolo: Lecce e Fiorentina, tocca a voi. Cagliari a +6

Se c'erano dubbi sul fatto che il Torino potesse ancora avere problemi nella lotta salvezza o che l'Hellas Verona potesse ancora dire la sua, la sfida giocata questo pomeriggio ha chiarito ancora una volta come i granata siano ormai tranquilli e i gialloblu con il destino segnato. Ben più pesante invece il risultato maturato all'Unipol Domus.

Grande sospiro di sollievo per il Cagliari di Fabio Pisacane, che con una rete siglata da Sebastiano Esposito nella ripresa che ha consegnato tre punti fondamentali ai sardi. Che ora guardano la lotta salvezza da sei punti di distacco, almeno per il momento, dal terz'ultimo posto, con sei gare ancora da giocare. Dal lato opposto la Cremonese cade ancora e si ritrova ancorata lì sotto, a 27 punti.

Terz'ultimo posto dal quale spera di staccarsi il Lecce, al momento a pari punti con i grigiorossi, ma in campo domani a Bologna per provare ad approfittare delle fatiche europee dei rossoblu di Italiano. A proposito di Europa: il pesante ko contro il Crystal Palace è da dimenticare in fretta per la Fiorentina, impegnata lunedì sera contro la Lazio al Franchi. Attualmente i viola sono a +5 dalla zona rossa. Genoa-Sassuolo è una chance per il Grifone (33 punti, come il Cagliari) per dimenticarsi dei cattivi pensieri, cosa che ha quasi fatto anche il Parma (che di punti ne ha 35), che se la vedrà con il Napoli.