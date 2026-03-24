Lucas Leiva non dimentica la Lazio: "Rappresenta una parte fondamentale della mia storia"

Il legame tra Lucas Leiva e la Lazio resta fortissimo anche a distanza di tempo. L’ex centrocampista biancoceleste ha condiviso sui social alcuni momenti di una serata speciale trascorsa a Porto Alegre, occasione in cui ha ricevuto la visita dell’ambasciatore e del console italiani, con i quali ha parlato anche della sua esperienza in Italia e dei ricordi legati al club capitolino.

Durante l’incontro, come raccontato dallo stesso brasiliano, non è mancato un riferimento al periodo vissuto con la maglia della Lazio, rimasto particolarmente significativo nella sua carriera: “Ieri sera ho avuto l’onore di ricevere a casa mia l’Ambasciatore d’Italia Alessandro Cortese e il Console d’Italia a Porto Alegre Valério Caruso. È stata una serata di altissimo livello, fatta di valori, rispetto e grande connessione tra culture”.

Leiva ha poi sottolineato quanto sia stato speciale condividere quel momento con persone legate anche al mondo biancoceleste: “È stato ancora più bello vivere questa serata con un vero tifoso della Lazio, un club che rappresenta una parte fondamentale della mia storia e della mia carriera. Il calcio dimostra ancora una volta la sua forza, perché unisce le persone, crea legami e supera ogni confine”.