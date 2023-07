Luis Alberto in campo con la Lazio. In attesa della schiarita definitiva sul rinnovo del contratto

Luis Alberto torna in campo con la Lazio. Dopo il post su Instagram di ieri, in aperta polemica col club per i ritardi sul rinnovo del contratto, il centrocampista spagnolo questa mattina non s'è allenato col resto del gruppo a testimonianza di una piccola rottura col club già un parte rientrata.

Luis Alberto, infatti, questo pomeriggio è di nuovo in campo. E in attesa della schiarita definitiva sul rinnovo del contratto, dalle 18.00 scenderà in campo per l'amichevole contro l'NK Bravo. Questo l'undici biancoceleste: Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.