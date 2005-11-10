Roma, le richieste di Gasp: Cacciamani e Udogie gli obiettivi a sinistra, stallo Luis Henrique
Gian Piero Gasperini avanza a fari spenti ma con grande fermezza le sue richieste per ultimare la rosa della Roma, consapevole dei 115 milioni di euro già stanziati dalla famiglia Friedkin in una sessione di calciomercato segnata dai paletti del Fair Play Finanziario. Per garantire due opzioni di livello per ogni ruolo, il punto critico resta la corsia mancina, presidiata unicamente da Wesley, destro adattato. Nell'amichevole contro il Borussia Dortmund il tecnico è stato costretto ad adattare Rensch su quella fascia, lasciando scoperte alternative di ruolo. Per questo motivo il direttore sportivo Tony D'Amico valuta diverse piste: Alessio Cacciamani del Torino (valutato 18-20 milioni contro i 10 offerti finora), Destiny Udogie del Tottenham (cedibile per 25 milioni), più un sondaggio per Hector Fort del Barcellona.
C'è un altro pensiero
Contestualmente, la Roma continua a trattare con l'Inter per il profilo jolly di Luis Henrique, in grado di agire sia da esterno di centrocampo che da ala offensiva. Il nodo principale resta la formula dell'operazione: i giallorossi spingono per un prestito con semplice diritto di riscatto, mentre il club nerazzurro richiede un obbligo di riscatto fissato a 27 milioni legato a condizioni facilmente raggiungibili, come il primo punto conquistato o la salvezza.
Complicazioni per Fofana
Sullo sfondo rimane aperta anche la trattativa per l'esterno offensivo Malick Fofana. L'intesa di massima con l'entourage del belga è stata raggiunta sulla base di un contratto quinquennale da 2 milioni di euro a stagione, ma la negoziazione con l'Olympique Lione ha subito una frenata. Il club francese ha infatti alzato le proprie pretese economiche richiedendo 45 milioni di euro e rinviando ogni discorso definitivo a dopo il ritorno del playoff di Champions League contro il Fenerbahce settimana prossima. La dirigenza capitolina attende, Gasp vuole completare la rosa invece.