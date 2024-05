Ufficiale Luka Ilic torna a casa. Niente Serie A, ha firmato con la Stella Rossa

vedi letture

Niente Serie A per Luka Ilic, centrocampista in scadenza di contratto col Troyes che a gennaio era finito nel mirino del Lecce e piaceva a diverse società di Serie A anche in vista della prossima finestra di calciomercato. Con una nota apparsa sul sito ufficiale, la Stella Rossa di Belgrado ha reso noto l'accordo col calciatore classe '99: quattro anni di contratto e maglia numero 32 per il fratello del centrocampista del Torino.

FK Crvena zvezda već radi na konstrukciji tima za narednu sezonu i u skladu s tim nam je veliko zadovoljstvo što se naše dete - Luka Ilić, vratilo u svoju kuću. ✍️ 🔴⚪️ #fkcz #zvezdajemojaporodica pic.twitter.com/rjKypLIo1V — FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) May 28, 2024

Queste le parole di Luka Ilic dopo la firma sul contratto: "Sono felice di essere tornato alla Stella Rossa, lo sognavo da molto tempo. Ho molta più esperienza di prima e ho attraversato un periodo che per me ha significato molto. Ci sono stati momenti belli e brutti, ma sono sicuro che oggi sto meglio in tutti i sensi. C'era interesse per me anche da parte di altri club, ma quando ho sentito che la Stella Rossa mi cercava non ci ho pensato due volte. Volevo tornare al Maracana".