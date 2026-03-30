Lukaku domani non si presenterà, il messaggio social non cambia la posizione del Napoli

L’uscita social di Romelu Lukaku non cambia la posizione del Napoli. Il centravanti belga, che il club attendeva la scorsa settimana a Castel Volturno dopo la rinuncia agli impegni con la nazionale, è invece rimasto in Belgio per migliorare la propria condizione fisica in vista del finale di stagione e dei Mondiali.

Su Instagram, il centravanti belga ha richiamato l’intervista di Verona, in cui aveva parlato del dolore per la morte del padre e ringraziato il Napoli, in un messaggio molto conciliante. Secondo quanto riferito da Sport Mediaset, questo non cambia in alcun modo le idee del club di Aurelio De Laurentiis.

Îl Napoli attende infatti Lukaku al centro sportivo entro domani. Se così non sarà, la società campione d’Italia in carica valuta i provvedimenti, a partire dalla possibilità di mettere fuori rosa il giocatore, ma ADL starebbe studiando anche un’azione legale per i danni d’immagine nei confronti di Big Rom. Al momento, per quel che filtra dal Belgio, ance il giocatore non pare intenzionato a cambiare idea: domani non c’è da aspettarsi la sua presenza a Napoli.