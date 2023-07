Lukaku già al lavoro, vacanze e allenamento in Sardegna. In attesa della mossa dell'Inter

Romelu Lukaku è già al lavoro in vista della prossima stagione. Come riportato da Gazzetta.it, l'attaccante belga come l'anno scorso ha scelto la Sardegna per le sue vacanze, che saranno anche di lavoro agli ordini di un preparatore atletico di fiducia e del fisioterapista che da sempre cura i suoi muscoli. Dopo una stagione complicata, Big Rom intende ripresentarsi al top ai ranghi di partenza. Assieme a lui la famiglia e qualche amico.

Ovviamente il telefono è sempre acceso, in attesa di buone nuove dall'Inter. Il giocatore è rientrato al Chelsea, ma spera di tornare a Milano. Marotta e Ausilio sono pronti a riallacciare i contatti con i Blues quando avranno la certezza dei 18 milioni di euro dell'Al-Nassr per Marcelo Brozovic. Il club londinese non vorrebbe cederlo ancora in prestito e dovrà comunque limare la sua richiesta di 40 milioni di euro.