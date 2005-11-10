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Slot entra nella short list del Milan? Il punto sulla panchina tra nomi e incontri in programma

Slot entra nella short list del Milan? Il punto sulla panchina tra nomi e incontri in programmaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Tommaso Bonan
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Tommaso Bonan
ieri alle 20:16Serie A

Arne Slot da oggi non è più l'allenatore del Liverpool. La separazione "con effetto immediato", ome da comunicato dei Reds, iscrive dunque il nome dell'olandese nella lista deluxe che da pochi giorni vede anche la presenza di altri big rimasti senza panchina, Guardiola e Conte su tutti.

E adesso - scherzi del mercato - con Andoni Iraola (che piaceva al Milan) favorito per la panchina del Liverpool, ecco che secondo le ultime indiscrezioni lo stesso Slot potrebbe entrare nella short list dei possibili candidati per il Milan orfano di Allegri.

In casa rossonera del resto, dopo il reset tecnico che ha portato all'addio non solo di Allegri ma anche di Furlani, Tare e Moncada, sono giornate intense che ancora non vedono la luce in fondo al tunnel delle scelte. Ma qual è, ad ora, la situazione legata al nome di Slot e non solo? Detto del no di Xavi e con Iraola che si avvicina a Liverpool, il primo nome che resta d'attualità per il Milan è quello di Oliver Glasner, fresco vincitore della Conference League con il Crystal Palace, che dovrebbe incontrare i vertici rossoneri nelle prossime ore. Il secondo è appunto quello di Arne Slot: in questo senso, secondo milannews.it, l'ex Feyenoord sembra abbia aperto ai rossoneri, ma vuole prima capire che tipo di progetto verrà messo sul tavolo da Cardinale.

Lo stesso Gerry Cardinale che con Zlatan Ibrahimovic vedrà la prossima settimana anche Ralf Rangnick per definire le condizioni del suo eventuale arrivo come direttore tecnico rossonero. Nella giornata di lunedì ci sarà un importante incontro tra il CT e la federazione austriaca che vorrebbe da parte sua offrirgli un rinnovo del contratto.

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