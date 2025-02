Maignan-Thiaw, che frittata. E Pulisic sbaglia il rigore: il Milan chiude sotto a Torino al 45'

vedi letture

Dopo 45 minuti il Torino è avanti contro il Milan grazie all'autogol di Thiaw.

Maignan-Thiaw, che frittata

Dopo meno di cinque minuti di gioco il Milan va sotto con un autogol di Thiaw su erroraccio di Maignan. Su lancio da metà campo in profondità per Sanabria, Thiaw cerca di limitare l'attaccante granata ma arriva in uscita Maignan che rinvia. Centrato il suo compagno in pieno e palla che termina lentamente in rete. Che frittata. Conceiçao scuote la testa in panchina, dopo un breve check viene confermata la rete. E il Milan non riesce a svegliarsi, almeno nel primo quarto di partita.

Milinkovic-Savic para ancora, Pulisic sbaglia il primo rigore

Fino al 20', quando Gimenez viene acceso da Joao Felix e scalda i guantoni a Milinkovic-Savic. Per ben due volte. E glieli riscalda bene, perché è proprio il portiere a salvare poi i granata, su un calcio di rigore fischiato per mani di Pedersen. Dal dischetto si presenta Pulisic, che calcia alla destra del portiere granata fallendo l'opportunità dagli 11 metri. Quarto rigore neutralizzato in stagione dal numero uno torinista, primo penalty sbagliato in carriera da Pulisic. Ai rossoneri non gira proprio bene. Maignan poi sale in cattedra, rispondendo al collega, con un paio di parate nel finale. Segnale del fatto che in questo primo tempo faccia meglio il Torino.