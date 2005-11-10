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Livorno, innesto d'esperienza in difesa: arriva Bachini dal Casarano
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Il Livorno ha annunciato l'arrivo di un calciatore d'esperienza per la propria difesa. Si tratta del centrale Bachini reduce da una stagione in cui si è diviso fra Potenza (24 presenze) e Casarano (14 presenze). Questo il comunicato dei labronici:
"Matteo Bachini è un nuovo giocatore dell'Unione Sportiva Livorno 1915!
Difensore classe 1995 con quasi 300 presenze in Serie C, cresce nel settore giovanile dell’Empoli fino alla Primavera. In carriera ha vestito, tra le altre, le maglie di Lucchese, Tuttocuoio, Arzignano, Vibonese, Juve Stabia (con cui conquista la Serie B da titolare) e Spal.
Nell’ultima stagione ha collezionato 34 presenze complessive tra Potenza e Casarano, dove arriva fino al secondo turno nazionale dei playoff".
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