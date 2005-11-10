Ufficiale Openda è un nuovo giocatore del Lione. Il comunicato della Juventus e i dettagli

Lois Openda è un nuovo giocatore del Lione. L'attaccante arriva in Francia in prestito secco dalla Juventus, con la società transalpina che pagherà, come emerge dal comunicato ufficiale, 3,5 milioni di euro. Per quanto riguarda lo stipendio, le due società si accolleranno metà ciascuna i 4 milioni netti percepiti dal giocatore. Questa la nota della Juventus:

"È ufficiale il passaggio di Loïs Openda in prestito all’Olympique Lyonnais: l’attaccante belga nella stagione 2026/27 vestirà la maglia del club francese.

L’attaccante classe 2000, dopo le esperienze in Belgio, Olanda, Francia e Germania, è arrivato a Torino la scorsa estate e ha raccolto 34 presenze complessive in bianconero nella passata annata tra Serie A, Champions League e Coppa Italia, realizzando due reti contro Roma e Bodo/Glimt.

Ad attenderlo, ora c’è una nuova avventura nel campionato francese: in bocca al lupo, Loïs!".