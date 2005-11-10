Ufficiale Italia, Mancini è il nuovo commissario tecnico. Ranieri nuovo direttore tecnico della FIGC

Malagò ha annunciato Roberto Mancini come nuovo commissario tecnico e Claudio Ranieri come direttore tecnico della FIGC.

Adesso è ufficiale: Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. Ad annunciarlo è stato Giovanni Malagò, presidente della FIGC, in conferenza stampa, nella quale ha anche reso noto il ruolo di direttore tecnico della Federazione, Claudio Ranieri: "Quello che è emerso e uscito tra ieri e l'altro ieri corrisponde al vero. C'era un candidato che era stato definito e concordato, su scelta di Maldini e Leonardo, ma dopo quello che è uscito su Andrea Pirlo, in merito alla partnership con l'agenzia di scommesse russa, ha portato il sottoscritto a non dare l'ok definitivo. Non c'è altro da dire in merito, non ci sono cose da supporre altre a questo. Non c'è stato conflitto, non c'è stata polemica, solo dispiacere. Ancora prima di cominciare si è presentato un caso più unico che raro e a quel punto c'è stata consensualità nel dividere le nostre strade.

Il tempo stringeva e ho ritenuto che la persona che dovesse diventare commissario tecnico fosse Roberto Mancini, per tutta una serie di motivazioni. La notizia è che non è venuto meno il concetto di inserire un nuovo direttore tecnico, lo stesso ruolo che aveva preso Paolo Maldini, anche a livello contrattuale. Abbiamo fatto approvare una sostanziale modifica del Club Italia.

Mi serviva, per completare il cerchio, una persona con cui condividere la scelta del commissario tecnico, diventando poi presidente del Club Italia e Direttore tecnico della FIGC. Questa persona è Claudio Ranieri. Da pochi minuti ha sottoscritto il suo impegno, sta arrivando dalla Calabria e domani ci sarà una conferenza stampa alle 18 con presenti sia Ranieri che Mancini".