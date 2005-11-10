Malagò non molla, De Laurentiis si coccola Allegri, Dimarco verso il rinnovo: le top news delle 13

Giovanni Malagò si aspetta una nuova candidatura a capo della FIGC con il sostegno della Serie A, mentre Aurelio De Laurentiis guarda finalmente con fiducia alla squadra del nuovo allenatore Allegri. L'Inter intanto lavora per blindare Federico Dimarco fino al 2030, mentre il Parma comunica l'operazione di appendicectomia a cui è stato sottoposto Nesta Elphege. Di seguito le notizie più importanti di questa mattina.

Malagò sul futuro della FIGC: "Mi aspetto che mi ricandidino"

A margine dei Collari d'Oro al CPO Giulio Onesti di Roma, Giovanni Malagò ha parlato del proprio futuro alla guida della FIGC, lasciando la decisione alla Serie A, che si riunirà in assemblea il 16 ottobre: "Credo sia giusto siano loro a deciderlo. Io modestamente me lo aspetto". Il commissario ha poi ringraziato Aurelio De Laurentiis per il pubblico sostegno ricevuto: "È un amico, è sempre un affettuoso sponsor e un supporter".

De Laurentiis: "Non ho mai avuto dubbi su Allegri"

In vista della sfida contro il Villarreal, Aurelio De Laurentiis ha espresso fiducia nel Napoli e nel suo allenatore: "Confido nei nostri ragazzi, non ho mai avuto dubbi su Allegri". Il presidente azzurro ha sottolineato di aver preferito mantenere un profilo silenzioso, senza esprimere giudizi, e ha promosso il ritorno alla difesa a tre, considerata una soluzione capace di dare maggiori sicurezze alla squadra. "Finalmente si è rimesso a 3 dietro...", ha concluso il patron dei partenopei.

Inter, si lavora al rinnovo di Dimarco fino al 2030

Il futuro di Federico Dimarco sarà ancora nerazzurro: sono infatti iniziati i colloqui tra l'Inter e l'entourage del giocatore per prolungare il contratto fino al 2030. L'accordo attuale prevede già un'opzione unilaterale che può estendere la scadenza al 2028, ma la società punta a blindare ulteriormente l'esterno, considerato una pedina centrale del progetto tecnico di Chivu.

Parma, operazione per Nesta Elphege: i tempi di recupero

Il Parma ha comunicato che Nesta Elphege, ricoverato nella giornata precedente all'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, è stato sottoposto a un intervento di appendicectomia laparoscopica per appendicite acuta. L'operazione è stata eseguita dal dottor Nicola Busi, con la collaborazione del personale del reparto di Anestesia e Rianimazione e dello staff medico del club. Il calciatore resterà in osservazione nei prossimi giorni prima di iniziare il percorso riabilitativo necessario al ritorno all'attività agonistica.