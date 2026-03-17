Manchester City-Real Madrid, le formazioni ufficiali: c'è Reijnders, Mbappé in panchina

Dopo il netto 3-0 inflitto dal Real Madrid all’andata degli ottavi di Champions League, il ritorno all'Etihad sarà sicuramente una partita di sofferenza per gli ospiti. La squadra di Pep Guardiola dovrà ribaltare un risultato pesante e le scelte della formazione lasciano intravedere l’intenzione di provarci con coraggio.

Il Manchester City si schiera con il 4-3-3: tra i pali c’è Donnarumma, mentre la linea difensiva vede Nunes e Ait-Nouri sulle fasce, con Khusanov e Dias a presidiare il centro. A centrocampo, il trio formato da Reijnders, Rodri e Bernardo Silva avrà il compito di controllare il gioco, recuperare palloni e lanciare le incursioni del tridente offensivo, formato da Cherki, Haaland e Doku.

Il Real Madrid risponde con un 4-3-1-2 più accorto, che privilegia solidità difensiva e capacità di ripartenza: Courtois tra i pali, con Alexander-Arnold e Fran Garcia sulle corsie e Rüdiger e Huijsen centrali. Il centrocampo combina qualità e dinamismo con Tchouameni, Pitarch e Valverde, mentre Güler funge da collante tra centrocampo e attacco. In avanti, il tandem Brahim-Vinicius mette in campo velocità e imprevedibilità, pronto a sfruttare ogni occasione di contropiede. Panchina per Kylian Mbappé, recuperato e disponibile per giocare qualche minuto in caso di necessità.

Manchester City (4-3-3): Donnarumma; Nunes, Khusanov, Dias, Ait-Nouri; Reijnders, Rodri, Bernardo Silva: Cherki, Haaland, Doku.

Real Madrid (4-3-1-2): Courtois; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Fran Garcia; Tchouameni, Pitarch, Valverde; Guler; Brahim, Vinicius.