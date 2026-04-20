TMW Mancini: "Cancellieri ha qualità, se ne parla poco. Inter? Bravo Chivu, bella lotta col Napoli"

Roberto Mancini, ex commissario tecnico della Nazionale italiana e attuale allenatore dell'Al Sadd, è intervenuto a margine della consegna del premio Mcl-Ussi-Entel "Inside the Sport 2026" a Coverciano. Queste le sue dichiarazioni raccolte da TMW sui giovani talenti italiani: "Il giovane che mi ha impressionato di più è Palestra. Anche Cancellieri ha grandi qualità, se ne parla poco. Ci sono dei ragazzi bravi".

Sull'Inter: "Chivu è stato bravo, l'Inter è una squadra molto forte da tempo. È stata una bella lotta col Napoli, ho visto un bel campionato".

Se è arrivata qualche chiamata: "Devo finire la stagione con l'Al Sadd, qualche volta il telefono squilla. I miei figli per esempio mi chiamano (ride, ndr)".

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