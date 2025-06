Mandas strizza l'occhio alla Premier, ma la Lazio vuole tenerlo: servono 30 milioni di euo

"L'anno scorso il Wolverhampton ha contattato la Lazio per me, ma il club non ha voluto prendere in considerazione una mia partenza. Hanno detto che sarebbero tornati l'anno prossimo. La Premier League mi interessa, ma non mi muoverò solo per il gusto di farlo". Christos Mandas ieri ha alimentato i dubbi sul suo futuro, direttamente dalle sue vacanze in patria, e il quotidiano Il Messaggero questa mattina svela qualche aneddoto di mercato in più sul suo conto.

Per il portiere della Lazio a fine agosto 2024 è stata rifiutata un'offerta da 12 milioni di euro (2 per il prestito oneroso e 10 per l'obbligo di riscatto): ora il greco vale almeno il doppio, ma Lotito e Fabiani sono convinti di poter fare ulteriormente lievitare il prezzo del suo cartellino. Per Mandas, del resto, parla una buona stagione con ben 20 partite giocate nonostante non partisse come titolare.

L'intenzione della Lazio, detto in altri termini, è tenere Mandas a meno che il Wolverhampton o un'altra pretendente non si presentino con un'offerta da 30 milioni di euro. Toccherà a mister Sarri scegliere a chi affidare i guantoni da numero 1, tra Provedel e appunto Mandas.