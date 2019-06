© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Kostas Manolas e la possibilità di trasferirsi dalla Roma alla Juventus in questa finestra di calciomercato. Ne ha parlato in conferenza stampa lo stesso difensore ellenico, alla vigilia di Grecia-Italia: "Per iniziare non so se sarò suo compagno. Lo ringrazio per le sue parole, è vero che conosco l'avversario, lui è uno dei migliori del mondo. Saremo pronti per la partita di domani per fare il meglio e il risultato finale".

Clicca qui per la conferenza stampa integrale.