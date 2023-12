Marelli e le proteste del Genoa: "1-0 Inter era da annullare, fallo evidente di Bisseck"

vedi letture

Luca Marelli, commentatore arbitrale di Dazn: "Sarà una rete di cui si discuterà molto, soprattutto per un precedente recente. L'episodio arriva al 42' su rimessa laterale: Strootman cade a terra dopo un contrasto con Bisseck, che non tocca neanche il pallone ma questo poco importa. Si vede molto bene che c'è una spinta a due braccia di Bisseck su Strootman: è un fallo chiaro, su cui mi aspettavo un intervento del VAR. Non conta nulla che Strootman avesse le braccia verso Bisseck, stava solo prendendo posizione e non c'è stata nessuna trattenuta".

L'episodio analogo. Il precedente a cui fa riferimento Marelli è il gol annullato a Casale in Hellas Verona-Lazio di inizio dicembre: "È vero che in questo caso segna direttamente Casale, saltando su Duda. In questo caso la rete è stata convalidata in campo e Ayroldi è stato chiamato al monitor per annullare la rete. Delle due l'una: o hanno sbagliato a Verona o hanno sbagliato stasera. A mio avviso, però, sarebbe stato corretto annullare le due reti".

Le proteste del Genoa per un possibile tocco di mano di Thuram in area nerazzurra: "Si fa fatica a capire se Thuram tocchi con la mano il pallone, ma comunque non sarebbe punibile: il braccio sinistro resta sempre attaccato al corpo. Probabilmente la tocca di pancia e il problema non si pone neanche, ma comunque il tocco non sarebbe stato punibile".