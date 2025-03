Marelli su Napoli-Fiorentina: "Manca un rigore su Lukaku, ok l'azione del primo gol"

vedi letture

Dagli studi di DAZN, Luca Marelli ha commentato così l'arbitraggio di Napoli-Fiorentina partendo da un episodio del primo tempo: "Contatto in area tra Lukaku e Comuzzo: il difensore viola trattiene l'attaccante con le braccia, la valutazione della trattenuta è affidata al campo. Detto questo, c'è tanto rigore in questa azione".

Sul gol dell'1-0: "L'azione inizia con il recupero del pallone e un contatto tra Rrahmani e Kean. Se fosse stata ravvisata un'irregolarità ad inizio azione, sarebbe stata fermata. Lukaku poi tenuto in gioco da Comuzzo in occasione del gol. Rrahmani si aiuta un po' con le braccia, ma non c'è un chiaro ed evidente errore".

Possibile rosso per Gudmundsson: "Sulla ripresa del gioco dopo il 2-1, fallo ai danni di Raspadori: l'intervento c'è, una seconda ammonizione sarebbe stata molto severa".