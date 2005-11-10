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Massara spiega il mercato della Juventus: "Cose interessanti all'interno dei paletti UEFA"

Massara spiega il mercato della Juventus: "Cose interessanti all'interno dei paletti UEFA" TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Bernabei
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Simone Bernabei
Oggi alle 21:08Serie A

Prima della sfida contro il NEC, il direttore sportivo della Juventus Frederic Massara è tornato anche sulla sessione di calciomercato estiva da poco conclusasi con tante operazioni sia in entrata che in uscita:

Avete mancato qualche obiettivo di mercato?
"Durante il mercato si sono fatte molte cose interessanti, sempre all'interno di alcuni paletti imposti dall'UEFA, ma siamo soddisfatti delle cose fatte. Sappiamo di aver cambiato molto, in campo stasera ci sono otto giocatori nuovi. La Juventus è al settimo posto per minutaggio di giocatori nuovi nei sette maggiori campionati europei e questo ci deve portare ad avere pazienza nel costruire qualcosa che possa essere proficuo".

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