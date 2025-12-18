Milan, Allegri: "Jashari ed Estupinan dal 1'? Servono forze fresche. Ho fiducia in Nkunku"

Il mister del Milan Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Mediaset, prima della semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli.

Perché Jashari ed Estupinan dall'inizio?

"Jashari ha fatto molto bene a Roma con al Lazio. Bartesaghi aveva un flessore che non stava benissimo l'altro giorno ed Estupinan sta bene: ho bisogno di forze fresche fisiche e mentali".

Leao neanche in panchina: servono volti nuovi?

"Il mercato del Milan è recuperare in pieno tutti. Non sappiamo i tempi di recupero di Gimenez. Stasera pensiamo alla partita, speriamo di andare in finale e altrimenti penseremo al campionato".

Hai ancora fiducia in Nkunku?

"Ha una tecnica straordinaria, lavora per la squadra e si sta inserendo. Ho piena fiducia in lui come tutti".

Milan-Como a Perth.

"Non so ancora niente. Spero che sia un'apripista in funzione di quello che sarà il futuro del calcio, soprattutto italiano, e non un caso isolato altrimenti sarà un problema".