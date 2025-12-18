Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Gattuso prima di Napoli-Milan: "Bartesaghi in Nazionale, perché no? Anche Palestra, Zaniolo..."

TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Dimitri Conti
Oggi alle 19:37
Dimitri Conti

Gennaro Gattuso, commissario tecnico della Nazionale italiana e doppio ex sia del Milan che del Napoli, avversarie questa sera nella prima semifinale della Supercoppa Italiana 2025, ha parlato nelle fasi subito antecedenti alla partita, da Riad, ai microfoni di Sport Mediaset: "La partita è aperta, le due squadre sono organizzate, i due allenatori fanno la differenza. Difendono molto bene entrambe, sarà difficile fare gol. Capire chi potrà vincere è complicato".

Potrà vedere in azione anche qualche candidato alla Nazionale. Bartesaghi può essere un'idea?
"Perché no? Sta facendo molto bene, come anche altri ragazzi: Palestra, Zaniolo... Vediamo che prestazione farà, ma il loro rendimento è un dato di fatto".

Milan con zero italiani in campo, tre nel Napoli. Questa è una cosa che preoccupa?
"Lo sappiamo... Però ci sono anche Ricci, Gabbia che ha avuto un infortunio e nelle ultime partite l'ho convocato. Ultimamente la media di italiani in Serie A è sul 23-24%, lo sappiamo: inutile stare a menarla e piangerci addosso, guardiamoci avanti perché c'è un obiettivo per tutto il sistema calcio e la nazione, tornare al Mondiale. Inutile stare a parlare di cosa si può e non si può fare. Energie sull'obiettivo, perché tra tre mesi ci giochiamo tanto".

Editoriale di Lorenzo Di Benedetto
