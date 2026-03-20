Milan, Allegri sul figlio: "Non vuole che vada a vederlo. L'importante è il voto in latino"

Alla viglia della sfida contro il Torino di domani pomeriggio il tecnico del Milan Massimiliano Allegri è stato stuzzicato, mentre parlava dei settori giovanili italiani, sul figlio Giorgio Allegri attualmente in forza nelle giovanili della Juventus spiegando di non averlo visto spesso all'opera e sottolineando come sia più importante il suo rendimento scolastico.

"Lui non vuole che lo vado a vedere e viceversa, mi è capitato giusto due volte e mezzo. - ha spiegato Allegri come si legge su Sportmediaset - La cosa importante è che va bene a scuola, l'altro giorno ha preso un bel voto in latino".

Chi è Giorgio Allegri

Classe 2011, nato dalla relazione fea il tecnico del Milan e Claudia Ughi, Allegri Jr gioca nell'Under 15 della Juventus occupando il ruolo di mezzala con l'iberà di inserimento in avanti. Attualmente con la sua squadra è al secondo posto nel campionato di categoria alle spalle del Parma capolista che guida con tre punti di vantaggio la classifica.