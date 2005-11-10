Diego Moreira show all'Olimpico, entra e fa 2 gol: "Il mio ruolo preferito? È uguale"

Diego Moreira, MVP di Lazio-Milan grazie alla sua doppietta nel giro di tre minuti. Ecco le sue parole a Sky.

Sulla doppietta segnata

"Molto contento lo sarei stato di più se avessimo vinto. Comunque un buon punto e una bella rimonta".

Meglio giocare a destra o sinistra?

"È lo stesso. Dove mi mette l'allenatore cerco di dare il meglio, che sia destra o sinistra".

Cosa vi ha detto Amorim all'intervallo?

"Ogni partita è differente, sono cose che capitano. Penso che abbia trovato le parole e le corde giuste. I cambi nel secondo tempo hanno portato freschezza ed energia. Siamo contenti. Questo è il calcio, siamo una squadra e una famiglia".