Diego Moreira show all'Olimpico, entra e fa 2 gol: "Il mio ruolo preferito? È uguale"
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Diego Moreira, MVP di Lazio-Milan grazie alla sua doppietta nel giro di tre minuti. Ecco le sue parole a Sky.
Sulla doppietta segnata
"Molto contento lo sarei stato di più se avessimo vinto. Comunque un buon punto e una bella rimonta".
Meglio giocare a destra o sinistra?
"È lo stesso. Dove mi mette l'allenatore cerco di dare il meglio, che sia destra o sinistra".
Cosa vi ha detto Amorim all'intervallo?
"Ogni partita è differente, sono cose che capitano. Penso che abbia trovato le parole e le corde giuste. I cambi nel secondo tempo hanno portato freschezza ed energia. Siamo contenti. Questo è il calcio, siamo una squadra e una famiglia".
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