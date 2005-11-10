Milan, Amorim: "Stiamo migliorando in tante cose e molto velocemente, ma dovevamo vincere"
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Simone Lorini
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Oggi alle 00:04Serie A
autore Simone Lorini
12.10.2026 00:04Serie A
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Il tecnico rossonero Ruben Amorim è intervenuto anche ai microfoni di Milan Tv dopo il pareggio per 1-1 maturato sul campo del Sassuolo: "Penso che se siamo davvero onesti, come lo siamo stati dopo la Juventus, oggi abbiamo perso due punti e questo è chiaro. Ci sono molte cose che possiamo fare meglio. Stiamo migliorando in tante cose e molto velocemente, ma avremmo dovuto vincere. E guardo a queste partite anche con tutti i problemi che abbiamo nella squadra: dovremmo avere più punti e questo è frustrante.
Ma penso che la squadra stia migliorando. Soltanto, quando segniamo un gol, dobbiamo controllare la partita con il pallone. Non l'abbiamo fatto, e non possiamo subire quel gol da calcio d'angolo".
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