Milan, Amorim: "Stiamo migliorando in tante cose e molto velocemente, ma dovevamo vincere"

Il tecnico rossonero Ruben Amorim è intervenuto anche ai microfoni di Milan Tv dopo il pareggio per 1-1 maturato sul campo del Sassuolo: "Penso che se siamo davvero onesti, come lo siamo stati dopo la Juventus, oggi abbiamo perso due punti e questo è chiaro. Ci sono molte cose che possiamo fare meglio. Stiamo migliorando in tante cose e molto velocemente, ma avremmo dovuto vincere. E guardo a queste partite anche con tutti i problemi che abbiamo nella squadra: dovremmo avere più punti e questo è frustrante.

Ma penso che la squadra stia migliorando. Soltanto, quando segniamo un gol, dobbiamo controllare la partita con il pallone. Non l'abbiamo fatto, e non possiamo subire quel gol da calcio d'angolo".