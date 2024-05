Milan, anche Leao nella lista della spesa del PSG. Potrebbe essere l'erede di Mbappé

Il mercato estivo del PSG si baserà quasi interamente sulla ricerca di un sostituto per Kylian Mbappé, che ha già annunciato l'addio alla Ligue 1 e sembra destinato a vestire la maglia del Real Madrid nella prossima stagione. L'attacco non è l'unico reparto in cui Luis Enrique chiede rinforzi per ritentare l'assalto alla Champions League, ma riempire il vuoto lasciato dal numero 7 è l'obiettivo primario. Tra i nomi sondati o comunque nella lista dei desideri dei campioni di Francia, secondo Marca, ci sono anche anche quelli di tre giocatori del campionato italiano: i napoletani Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen del Napoli ed il milanista Rafael Leao, oltre a Marcus Rasfhord e Bernardo Silva.

In giornata, il procuratore di Kvaratskhelia s'è espresso così: "L'interesse dall'Arabia Saudita per Kvaratskhelia non è vero. C'è l'interesse e l'offerta del Paris Saint-Germain, tutto dipende dalla decisione del Napoli e di Aurelio De Laurentiis". Sembra che la prima proposta dei parigini per il georgiano sia pari a 100 milioni di euro.

Tutti nomi di punta e, alcuni, più vicini ad altre squadre (o addirittura a restare nella propria) riconosce il giornale. Ma nelle logiche del mercato e di fronte ad una proposta irrinunciabile tutto può succedere.