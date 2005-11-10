Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Milan, primo bilancio in rosso per Cardinale: 24 milioni di perdite. "Progetto sportivo al centro"

Milan, primo bilancio in rosso per Cardinale: 24 milioni di perdite. "Progetto sportivo al centro" TUTTOmercatoWEB
Ivan Cardia
autore
Ivan Cardia
ieri alle 19:46Serie A

Il fatturato del Milan tiene, anche senza partecipazione alla Champions League, ma il bilancio rossonero fa segnare, per la prima volta nella gestione di Gerry Cardinale, il segno meno. Dopo tre esercizi in utile, infatti, il Diavolo chiude quello attuale con perdite per circa 24 milioni di euro.

Il comunicato stampa del Milan

Il Club chiude l'esercizio 2025/26 con ricavi per 464,6 milioni di euro: nonostante l'assenza dalle competizioni europee, il dato resta su livelli prossimi alle ultime due stagioni record. La solidità costruita negli ultimi anni apre una nuova fase di investimenti di lungo periodo. Il Consiglio di Amministrazione di AC Milan ha approvato il progetto di bilancio relativo all’esercizio chiuso al 30 giugno 2026, che sarà presentato all’Assemblea degli Azionisti.

Il Club chiude la stagione 2025/26 con 464,6 milioni di euro di ricavi, mantenendosi su livelli prossimi a quelli delle ultime due stagioni record: +1,7% rispetto al 2023/24 e -6% rispetto al 2024/25. La solidità costruita negli ultimi anni ha consentito al Club di assorbire una parte significativa dell’impatto dell’assenza dalle competizioni europee, chiudendo l’esercizio con un risultato netto negativo per circa 24 milioni di euro, dopo tre stagioni consecutive in utile.

Le principali fonti di ricavo, in particolare quelle meno legate alla partecipazione alle competizioni europee, hanno continuato a mostrare solidità e crescita. I ricavi commerciali mantengono un andamento positivo, con le sponsorship che superano per la prima volta nella storia del Club la soglia dei 100 milioni di euro. In aumento anche i ricavi da ticketing in Serie A: AC Milan si conferma per il secondo anno consecutivo il Club con la più alta media spettatori del campionato, pari a oltre 72mila presenze a partita. Disciplina finanziaria ed efficienza operativa continuano inoltre a contribuire al contenimento dei costi.

Anche il valore del brand continua a crescere: secondo Brand Finance, nel 2026 AC Milan ha raggiunto il massimo storico di 514 milioni di euro, +28% nell’ultimo anno, risultando il club calcistico con la maggiore crescita a livello globale dal 2021.

La Posizione Finanziaria Netta si attesta a 145,3 milioni di euro, rispetto a circa 92 milioni dell’esercizio precedente, a fronte di un patrimonio netto pari a 176,4 milioni. L’incremento riflette principalmente il maggiore utilizzo di linee di credito a supporto degli investimenti, della crescita e dei progetti strategici del Club.

La solidità costruita negli ultimi anni consente infatti al Club di accelerare la propria strategia di crescita, facendo leva sul modello owner-operator di RedBird, che combina investimenti di lungo periodo e competenze operative. In questa direzione si inserisce la nomina, avvenuta nel corso dell’esercizio, di Massimo Calvelli a Chief Executive Officer di AC Milan, che mantiene il suo incarico come Operating Partner di RedBird.

Al centro resta il progetto sportivo, sostenuto da investimenti significativi negli ultimi anni. A questo si affianca il nuovo stadio di Milano, principale progetto trasformativo di lungo periodo del Club. Nel corso dell’esercizio, il progetto ha raggiunto un traguardo storico con l’acquisizione, il 5 novembre 2025, della Grande Funzione Urbana San Siro, comprensiva dello stadio Meazza e delle aree circostanti. Il nuovo stadio è destinato a rafforzare il profilo economico del Club e la sua capacità di investire nella crescita e nella competitività sportiva.

Articoli correlati

Immagine news 1
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 28 settembre
Immagine news 2
Nations League, tutti i risultati: Zidane fa 2 su 2, Krstovic segna ancora. Bene la Svezia
Immagine news 3
L’Italia ritrova il sorriso in Turchia, Mancini: “Non era facile”. Ma gli azzurri inguaiano Montella

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
01:00 Serie A
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 28 settembre
Immagine news 2
00:30 Serie A
Neto e gli obiettivi alla Juve: "Vorrei dare una mano a questi ragazzi che vogliono fare la storia"
Immagine news 3
00:23 Serie A
Napoli, 9 gare in 25 giorni per la svolta: Allegri si gioca il futuro, ma De Laurentiis si fida
Immagine news 4
00:15 Serie A
Cacciatore: "Ci sono allenatori che vogliono vincere con gli Under 14, io farei un terremoto"
Ieri
Immagine news 5
23:59 Serie A
Zanchetta: "Ho un ottimo ricordo di Gnonto. Mi aspettavo facesse qualcosina in più"
Immagine news 6
23:54 Serie A
Turchia, Montella: "Italia più pronta mentalmente. I fischi? Non me li aspettavo"
Immagine news 7
23:52 Serie ATMW
TMWFrattesi fa mea culpa, ma intanto segna come un attaccante: un gol ogni 128' in stagione
Immagine news 8
23:47 Serie A
Turchia, Montella fa mea culpa: "Fischi e contestazione meritati. Analizzeremo i primi 30'"
Immagine editoriale di Ivan Cardia
C’è luce in fondo al tunnel: la boccata d’ossigeno azzurro che serviva. Malagò re senza trono: stiamo perdendo tempo che non abbiamo. Cuesta deve aver perso una partitella
Primo piano
Immagine top news n.0 L’Italia ritrova il sorriso in Turchia, Mancini: “Non era facile”. Ma gli azzurri inguaiano Montella
Immagine top news n.1 Neto torna alla Juve e prende il 33: “Non me l’aspettavo. Spalletti? Mi ha chiamato in Brasile”
Immagine top news n.2 Monte ingaggi Serie A 2026/27, lo speciale di TMW. Tutti gli stipendi delle 20 squadre
Immagine top news n.3 L'agente di Kayode: "Esordio con gol, che emozione. Lo vedo in Premier ancora a lungo"
Immagine top news n.4 Turchia-Italia 1-4, le pagelle: che belli i fratelli Esposito, super debutto di Kayode
Immagine top news n.5 L’Italia s’è desta: Bastoni & Co cancellano il Belgio, Turchia travolta 4-1. Quanti fischi per Montella 
Immagine top news n.6 L'avvocato di Leao: "Il piano era lasciare il Milan a fine mercato, a prescindere dal Galatasaray"
Immagine top news n.7 Parma, il post Cuesta sta per diventare realtà: Alberto Gilardino è arrivato in città
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW L'addio tra Parma e Carlos Cuesta che non c'è stato in estate
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Da Cuesta a Gilardino, i retroscena sul cambio panchina a Parma. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Il Sassuolo è ancora una miniera di talento. Dopo un'estate difficilissima
Immagine news podcast n.3 La Juventus ha ben chiari i due ruoli da rinforzare a gennaio
Immagine news podcast n.4 A poche ore dal debutto, ecco come sta nascendo la nuova Italia di Roberto Mancini
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Francesco Totti e il suo posto nel calcio italiano secondo gli ospiti
Immagine news Serie A n.2 Argentina, Mastantuono o Nico Paz l'erede di Messi? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Parma, Melli: "Peccato per Cuesta ma Gilardino mi è sempre piaciuto"
Serie A
Immagine box news Serie A Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 28 settembre
Immagine box news Serie A Neto e gli obiettivi alla Juve: "Vorrei dare una mano a questi ragazzi che vogliono fare la storia"
Immagine box news Serie A Napoli, 9 gare in 25 giorni per la svolta: Allegri si gioca il futuro, ma De Laurentiis si fida
Immagine box news Serie A Cacciatore: "Ci sono allenatori che vogliono vincere con gli Under 14, io farei un terremoto"
Immagine box news Serie A Zanchetta: "Ho un ottimo ricordo di Gnonto. Mi aspettavo facesse qualcosina in più"
Immagine box news Serie A Turchia, Montella: "Italia più pronta mentalmente. I fischi? Non me li aspettavo"
Serie B
Immagine box news Serie B Hellas Verona, Serdar torna in gruppo: il centrocampista punta il Modena
Immagine box news Serie B Serie B 2026/2027, il punto sulle panchine: risolto il contratto fra l'Empoli e Pagliuca
Immagine box news Serie B Pisa, risoluzione consensuale con Gilardino. Il tecnico sempre più vicino al Parma
Immagine box news Serie B Carrarese, domani l'addio di Cioffi e l'arrivo di Pagliuca in panchina
Immagine box news Serie B Benevento, anche Verdi torna in gruppo: Floro Flores ritrova tutti gli infortunati
Immagine box news Serie B Empoli, Pagliuca ancora via: un anno dopo si ripete lo stesso copione
Serie C
Immagine box news Serie C Sambenedettese, esonerato Boscaglia: Stellone il nome preferito per la panchina
Immagine box news Serie C Carpi, Bonzanini dopo lo 0-3 contro l'Arzignano: "Siamo stati suonati"
Immagine box news Serie C Giana Erminio, contatti con Simone Barone: è il primo nome per la panchina
Immagine box news Serie C Samb-Boscaglia, un rapporto dai due volti. Prima la salvezza, ora l'esonero
Immagine box news Serie C Sambenedettese, dopo settimane di voci ecco la decisione: esonerato Boscaglia
Immagine box news Serie C Union Brescia, sei ultras denunciati: DASPO fino a sei anni
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Spagna-Croazia, la Roja a caccia di un'altra vittoria
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Turchia-Italia
Immagine box news Pronostici Pronostico Turchia-Italia, i precedenti sorridono agli Azzurri: zero sconfitte in gare ufficiali
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Juventus Women, Graziani: "Questo club un trampolino di lancio fondamentale"
Immagine box news Calcio femminile Juventus Women, Hayashi: "Abbiamo il dovere di scendere in campo per vincere"
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, date e orari dalla 4ª alla 6ª giornata: Juventus-Roma sabato 24 ottobre
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, la Top11 della prima giornata: subito Como protagonista con Haavi
Immagine box news Calcio femminile Juventus, niente Allianz Stadium per le Women. Con l'OH Leuven si giocherà a Biella
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, parte il campionato: risultati e classifica dopo la 1ª giornata
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Una leggenda dell'Inter e del calcio italiano: la storia di Sandro Mazzola
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Cagliari, Chicago, Pescara, il viaggio picaresco di Raffaello Ciocca
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Mancini, per farsi perdonare ha un solo modo…
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
29 settembre 2002, la prima tripletta di Totti. Contro Mazzone che lo maledì quando aveva i crampi
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, 5 centrocampisti da acquistare alla riparazione
Sportissimo
Newsticker
28/09 La fragile Italia di Mancini bis cerca il riscatto con la Turchia
26/09 Calcio, Manchester City colpevole di 115 violazioni finanziarie: c’è lo spettro dell’esclusione
25/09 Italia-Belgio 0-2, parte in salita l’avventura di Mancini
24/09 Inter, secondo utile consecutivo: 22,7 milioni e patrimonio netto di nuovo positivo
23/09 La terza maglia dell’Udinese debutta alla Fashion Week